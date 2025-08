Mann mit Jagdmesser in den Kopf gestochen: 34-Jähriger vor Gericht

In Stellingen kam es im Juni zu einem Streit zwischen zwei Männern in einem Wohnheim. Dabei soll einer den anderen mit einem Jagdmesser schwer am Kopf und im Gesicht verletzt haben. Nun wird dem 34-Jährigen der Prozess gemacht.

Es war gegen 0.30 Uhr in der Nacht zum 11. Juni dieses Jahres, als die Polizei zum Männerwohnheim an der Straße Bornmoor gerufen wurde. Zwei Männer waren dort in einen blutigen Streit geraten. Laut Anklage sollen sie zuerst auf dem Flur aneinandergeraten sein. Dort kam es dann zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Dann soll der Angeklagte mit einem Jagdmesser mit einer etwa 14 Zentimeter langen Klinge nach dem Kopf des 28-Jährigen gestochen haben. Das Opfer erlitt dadurch eine rund sieben Zentimeter lange stark blutende Schnittwunde von der Schläfe bis über das Ohr. Zusammen mit seiner Freundin ging er zurück auf sein Zimmer. Doch der 34-Jährige soll ihm hinterhergekommen und gewaltsam in das Zimmer eingedrungen sein.

Mann nach Angriff mit Jagdmesser auf Mitbewohner vor Gericht

Mehrfach soll er mit der Faust in das Gesicht und auf den Oberkörper des Mannes eingeschlagen haben. Als die Freundin ihm zu Hilfe eilen wollte, stieß er sie laut Anklage auf den Boden. Die Polizei rückte schließlich mit sechs Streifenwagen an, um die Situation zu beruhigen. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwerverletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo seine Wunde laut Staatsanwaltschaft „in mehreren Schichten genäht“ werden musste.

Am Freitag muss sich der Messerangreifer vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten.