Mann in Wohnung brutal verprügelt – Zwei Männer angeklagt

Im April 2022 wird ein Mann in seiner Wohnung von drei Männern überfallen und zusammengeschlagen. Zwei von ihnen (35 und 37 Jahre alt) stehen jetzt vor Gericht.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vor. Sie sollen gemeinsam mit einem bislang unbekannten Mittäter am Abend des 19. April 2022 das Fenster einer Wohnung im Erpmannstieg aufgebrochen haben.

Zwei Männer nach Überfall in Farmsen-Berne vor Gericht

Dort griffen sie laut Anklage einen Mann an, brachten ihn zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein. Als ihm seine Lebensgefährtin helfen wollte, soll einer der Männer sie an den Haaren zurückgerissen und mit einer echt aussehenden Schusswaffe bedroht haben.

Das Opfer erlitt durch die Prügelattacke Prellungen im Gesicht und ein Schädeltrauma.

Am Montag wird den beiden mutmaßlichen Tätern der Prozess gemacht. (jek)