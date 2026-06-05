Mann schlägt Frau mit Hammer ins Koma – darum fällt die Anklage milder aus

Ein Mann soll einer Frau mehrfach mit einem Hammer gegen den Kopf geschlagen haben – nun muss sich der 36-Jährige vor dem Landgericht Hamburg verantworten.

Rückblick: Am 20. Dezember 2025 soll der 36-Jährige in der Bernstorffstraße (Altona) eine Frau mit einem Hammer attackiert haben. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt: Die Frau habe laut Anklage ein Schädel-Hirn-Trauma und einen Schädelbruch erlitten und liege seit der Tat im Koma.

Mann schlägt Frau mit Hammer: Opfer liegt seit Tat im Koma

Dem Angeklagten wird nun schwere Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Wie die Staatsanwaltschaft nach den Ermittlungen ausgeht, sei der Angeklagte vom Versuch des Totschlags strafbefreiend zurückgetreten. Der Grund: Er soll unmittelbar nach der Attacke selbst den Notruf alarmiert haben.

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Der Prozess gegen ihn beginnt am Freitagmorgen vor dem Landgericht Hamburg. Weitere Verhandlungstage sind angesetzt. (mp)