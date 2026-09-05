An der U1 eskalierte an Neujahr ein Streit. Ein Mann erlitt schwere Kopfverletzungen. Nun stehen vier junge Männer vor Gericht.

Es begann als eine verbale Auseinandersetzung in einem U-Bahnhof und endete in einer brutalen Prügelattacke, die ein 33-Jähriger beinahe mit seinem Leben bezahlt hätte. Der Vorfall ereignete sich in der Silvesternacht in der Linie U1. Eine Gruppe von vier Männern geriet gegen 3.30 Uhr in einen Streit mit zwei 25 und 33 Jahre alten Männern.

Der Streit verlagerte sich an der Haltestelle Lübecker Straße auf den U-Bahnhof. Dort sollen die vier Angeklagten im Alter von 17 bis 21 Jahren mit Fäusten auf die Männer eingeschlagen haben. Laut Anklage schlug der 21-Jährige dem 33-Jährigen dabei so wuchtig gegen den Kopf, dass dieser bewusstlos wurde und zu Boden fiel.

Dann soll der 17-Jährige dreimal heftig von oben auf den Kopf des wehrlosen Opfers getreten haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er dabei den Tod des Mannes zumindest billigend in Kauf nahm. Anschließend sollen alle vier Angeklagten auch das zweite Opfer geschlagen und getreten haben. Erst als mehrere Zeugen eingriffen, ließen sie laut Anklage von ihm ab und flüchteten aus dem U-Bahnhof.

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Prügelattacke auf U-Bahnhof: Vier Männer vor Gericht

Das schwer verletzte Opfer musste noch vor Ort mit verschiedensten Maßnahmen wiederbelebt werden. Der Mann erlitt mehrere Brüche im Gesicht und ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Das zweite Opfer kam mit Prellungen und Wunden davon.

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Im März konnten Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Täter erwirkt werden. Am 27. März durchsuchten Polizisten ihre Wohnungen in den Stadtteilen Eilbek, Bahrenfeld, Jenfeld sowie Farmsen-Berne. Dabei stellten die Beamten auch Beweismittel sicher. Die Männer sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Ab Dienstag müssen sie sich wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung vor der Jugendkammer des Landgerichts verantworten.