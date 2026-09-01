Er soll den Jungen über Monate gefilmt und fotografiert haben – unter anderem in der Badewanne. Ermittler fanden bei ihm Tausende Kinderpornos.

Ein 37-Jähriger muss sich ab Dienstag vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Der Vorwurf wiegt schwer: Er soll einen Jungen über Monate heimlich gefilmt, sexuell missbraucht und Tausende Dateien mit Kinderpornografie besessen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm das Herstellen kinderpornografischer Inhalte und sexuellen Missbrauch von Kindern vor.

Laut Anklage soll der Mann zwischen Juli 2024 und Dezember 2025 insgesamt neunmal Bilder und Videos des Kindes mit einer Action-Kamera aufgenommen haben. Die Aufnahmen sollen in der Wohnung des Jungen und seiner Eltern in Hamburg entstanden sein – unter anderem, während das Kind in der Badewanne war.

Doch es soll bei den Treffen nicht nur bei den Filmaufnahmen geblieben sein soll. In sechs Fällen soll der Mann sexuelle Handlungen an dem Jungen vorgenommen haben. Ein weiterer mutmaßlicher Missbrauch soll sich im August 2024 während eines Übernachtungsausflugs in einem Hamburger Hotel ereignet haben. Hierbei soll er unter der Dusche sexuelle Handlungen an dem Kind vorgenommen haben. Auch diesen Übergriff soll er auf Video festgehalten haben.

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Junge war zwischen acht und zehn Jahre alt

Der Junge war laut Staatsanwaltschaft zum Zeitpunkt der Taten zwischen acht und zehn Jahre alt. Seine Mutter soll mit dem Angeklagten befreundet gewesen sein.

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Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung in Uhlenhorst fanden die Ermittler laut Anklage mehr als 5500 Dateien mit kinderpornografischen Inhalten auf mehreren Datenträgern. Die Bilder von verschiedenen Internetseiten soll er sich demnach Anfang 2022 und im Jahr 2024 heruntergeladen haben. Anfang dieses Jahre soll der Angeklagte zudem von verschiedenen Personen über die Messengerdienste „Signal“ und „Telegram“ Kinderpornografie erhalten haben.

Ab Dienstag wird ihm vor der Großen Strafkammer des Hamburger Landgerichts der Prozess gemacht.