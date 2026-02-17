Luxus-Autos, Fake-Papiere: Frau soll geklaute Mercedes, Porsche, Audi verkauft haben

Sie soll teure Autos verkauft haben, die ihr gar nicht gehörten – die Fahrzeuge waren gestohlen. Nun steht eine 33-Jährige vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihr gewerbsmäßigen Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung und Hehlerei in mehreren Fällen vor. Die Frau soll zwischen August 2023 und Januar 2024 mehrfach geklaute Autos unter Vorlage gefälschter Zulassungsbescheinigungen verkauft haben. Die Käufer ahnten nichts von dem Betrug.

Frau wegen Betrugs vor Gericht

Einem Mann soll sie im Januar 2024 einen Mercedes-Benz GLE für 49.000 Euro verkauft haben, der zuvor gestohlen worden war. Auch zwei weiteren Männern verkaufte sie gestohlene Autos, so die Staatsanwaltschaft. Es handelte sich um einen Porsche Cayenne und einen Audi A5.

Ab Dienstag steht die Frau vor dem Amtsgericht. Es sind mehrere Verhandlungstermine angesetzt.