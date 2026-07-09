Gericht

Liveticker zum Block-Prozess: Öffentlichkeit vorübergehend ausgeschlossen 

Stephanie Lamprecht Redakteurin
Jonathan C. und sein Anwalt gehen durch einen Flur im Landgericht Hamburg zum Gerichtssaal.
Zeuge Jonathan G. (re.) mit seinem Anwalt.

Heute wird einer der Entführer weiter befragt. Jonathan G. hatte am Mittwoch von psychischen Problemen gesprochen – die werden heute erneut Thema sein.

Heute ist der 63. Verhandlungstag im Verfahren um die Entführung der Block-Kinder. Der mutmaßliche Mit-Entführer Jonathan G., angereist aus Israel, wird weiter befragt. Er ist Model, Fitness-Coach und hat an Reality-Shows teilgenommen. Gestern hatte der 35-Jährige über seine angeschlagene Psyche seit der Tat gesprochen. Ein Verteidiger hat dazu bereits weitere Fragen angekündigt.

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