Heute ist der 63. Verhandlungstag im Verfahren um die Entführung der Block-Kinder. Der mutmaßliche Mit-Entführer Jonathan G., angereist aus Israel, wird weiter befragt. Er ist Model, Fitness-Coach und hat an Reality-Shows teilgenommen. Gestern hatte der 35-Jährige über seine angeschlagene Psyche seit der Tat gesprochen. Ein Verteidiger hat dazu bereits weitere Fragen angekündigt.