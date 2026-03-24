Block-Prozess: Hamburger Kripobeamtin schildert die Entführungsnacht

Heute ab 9.30 Uhr findet der 42. Tag im Prozess um die Entführung der Block-Kinder statt. Als einzige Zeugin ist eine Kripobeamtin geladen. Es können aber auch jederzeit weitere Einlassungen der Angeklagten erfolgen, so hat etwa Ingo Bott, der Verteidiger von Christina Block, am vergangenen Verhandlungstag angekündigt, dass seine Mandantin sich zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu äußern wolle, wie ihre Kleidungsstücke in das Wohnmobil der Entführer gelangt waren.