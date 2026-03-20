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Christina Block und Ingo Bott

Christina Block mit ihrem Verteidiger Ingo Bott am Donnerstag im Gerichtssaal. Foto: Marcus Brandt/Pool-dpa/dpa

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Wieder Zoff zwischen Anwälten: Bott kündigt Aussage von Christina Block an

Heute ab 9.30 Uhr findet in Saal 237 im Strafjustizgebäude der dritte Verhandlungstag in dieser Woche statt – und der 41. insgesamt. Erwartet wird ein Polizeibeamter, der als Zeuge vernommen werden soll. Der Publikumsandrang wird weniger, derzeit bilden sich nicht schon Stunden vor Prozessbeginn lange Schlangen. Dabei gibt es immer wieder interessante Aussagen. So erfuhren die Zuhörer gestern etwa von einer „Glückwunsch-Atmosphäre“ nach der Entführung der Block-Kinder.

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