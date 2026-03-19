Der 40. Verhandlungstag im Block-Prozess: Polizeibeamter sagt aus

Heute treffen die Beteiligten im Prozess um die Entführung der Block-Kinder zum 40. Mal im Saal 237 des Landgerichts zusammen. Weiterhin läuft ein geändertes Zeugenprogramm: Statt der israelischen Zeugen, die ihr Land wegen des Irankrieges nach wie vor nicht verlassen können, ist ein weiterer Polizeibeamter geladen. Um 9.30 Uhr soll es losgehen. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal.