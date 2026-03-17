Block-Prozess: Kripobeamter widerspricht Ingo Bott – „Das ist doch Quatsch“

Fortsetzung im Prozess um die Entführung der Block-Kinder in der Silvesternacht 2023: Weiterhin kann das geplante Zeugenprogramm nicht stattfinden, weil der Krieg gegen den Iran die Anreise von Zeugen aus Israel unmöglich macht. Statt des israelischen Kronzeugen David Barkay, der nach eigenen Angaben die Entführung mit Wissen der Mutter Christina Block organisiert haben soll, will die Kammer heute ab 9.30 Uhr einen Polizeibeamten vernehmen. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal.