Prozess geht weiter: Israelis nannten Block nur „Lady C.”
Der Block-Prozess geht weiter: Auch am 51. Verhandlungstag müssen sich Steakhouse-Erbin Christina Block (53) und sechs Mitangeklagte vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Block soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben, was sie bestreitet. Am Mittwoch geht es weiter mit der Aussage von Keren Tennenbaum, Deckname „Olga“, rechte Hand des mutmaßlichen Chef-Entführers David Barkay. Zu Christina Block soll diese eine besonders enge Beziehung gehabt haben.
