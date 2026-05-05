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Christina Block und ihr Verteidiger Ingo Bott im Gerichtssaal (Archivfoto).

Christina Block und ihr Verteidiger Ingo Bott im Gerichtssaal (Archivfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Pool | Georg Wendt

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Block-Prozess: „Das ganze Ding war eine riesige Kacke“

Der Block-Prozess geht weiter: Auch am 49. Verhandlungstag muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (53) vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Heute sagt der nächste Zeuge aus: Privatdetektiv Kevin D. soll in einen ersten gescheiterten Entführungsversuch im Jahr 2022 verwickelt gewesen sein.

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