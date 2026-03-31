Block-Prozess geht weiter: Nachbarin von Christina Block soll aussagen

Es geht weiter im Block-Prozess: Auch am 43. Verhandlungstag muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (52) vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Am Dienstag ist eine weitere Zeugin geladen, eine Nachbarin der 52-Jährigen. Wir berichten wie immer live aus dem Gerichtssaal.