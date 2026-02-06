mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Frau mit kurzen Haaren und grauem Pulli neben Mann in Robe

Christina Block (neben ihrem Anwalt Ingo Bott), bleibt bei ihrer Darstellung, dass die Entführer auf eigene Faust losgezogen sind Foto: dpa Pool | Georg Wendt

aktualisieren

Block-Prozess: Kronzeuge sagt weiter aus – Ingo Bott geht in die Offensive

Der Block-Prozess wird fortgesetzt: Erneut wird der Kronzeuge David Barkay befragt, der nach eigenen Angaben die Kinder mit seinem Team von Dänemark nach Deutschland geholt hat. Er widerspricht Christina Blocks Darstellung, wonach diese Tat ohne ihr Wissen erfolgt sei. Heute wird das Fragerecht an die Nebenklage und die Verteidigung weitergegeben – und besonders Block-Verteidiger Ingo Bott wird alles daran setzen, die Glaubwürdigkeit des Israelis zu erschüttern. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal:

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test