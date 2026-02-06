Block-Prozess: Kronzeuge sagt weiter aus – Ingo Bott geht in die Offensive

Der Block-Prozess wird fortgesetzt: Erneut wird der Kronzeuge David Barkay befragt, der nach eigenen Angaben die Kinder mit seinem Team von Dänemark nach Deutschland geholt hat. Er widerspricht Christina Blocks Darstellung, wonach diese Tat ohne ihr Wissen erfolgt sei. Heute wird das Fragerecht an die Nebenklage und die Verteidigung weitergegeben – und besonders Block-Verteidiger Ingo Bott wird alles daran setzen, die Glaubwürdigkeit des Israelis zu erschüttern. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal: