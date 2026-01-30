mopo plus logo
Christina Block und Anwalt Ingo Bott auf dem Weg zum Prozess.

Christina Block und Anwalt Ingo Bott auf dem Weg zum Prozess. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

aktualisieren

Block-Prozess live: Kriminalbeamtin sagt aus

Es geht weiter im Block-Prozess: Auch am 34. Verhandlungstag muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (52) vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 in Auftrag gegeben haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Heute sollen gleich drei Zeugen aussagen, darunter eine enge Mitarbeiterin von Eugen Block. Wir berichten wie immer live aus dem Gerichtssaal:

