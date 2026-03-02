Block-Prozess: „Es ist Quatsch, anzunehmen, dass die alle lügen“

Der heutige Prozesstag ist nur ein halber: Verhandelt wird von 13 bis 16 Uhr. Geladen ist nur eine Zeugin: eine Mitarbeiterin des Jugendamtes. Am vergangenen Prozesstag Anfang Februar hatte der israelische Kronzeuge David Barkay geschildert, wie gründlich das Leben der Kinder in Dänemark ausspioniert worden war, rund um die Uhr, im Auftrag der Mutter Christina Block und des mitangeklagten Familienanwalts Andreas Costard. Die Israelis hätten sogar versucht, in das elektronische Netzwerk einzudringen und die Mails der Familie Hensel mitzulesen, was aber nicht gelungen sei. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal.