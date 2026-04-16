Dennis H. sitzt im Landgericht und hört regungslos zu, während über den gewaltsamen Tod von Eva-Maria P. gesprochen wird. Es geht um Blutspuren an Wänden und am Boden, um eine Leiche im Wandschrank und um die Frage, was in der Wohnung im November 2024 wirklich passiert ist. Diese Details stehen im Zentrum des Prozesses gegen den 37-Jährigen, der den Totschlag bereits gestanden hat.

„Wir haben selten so einen leuchtenden Ereignisort gesehen“, sagt die Rechtsmedizinerin. Sie meint den Tatort, die Wohnung, in der Eva-Maria P. im November 2024 getötet wurde. Im Mittelpunkt steht dabei das Badezimmer. Dort hat Dennis H. seine Freundin mit einer Weinflasche erschlagen. Blutspritzer wurden bis zu einer Höhe von 1,40 Meter festgestellt, auch hinter einem Heizkörper.

Auf der Suche nach Blutspuren