Kurztermin im Block-Prozess: Richterin will Beschlüsse verkünden

Der letzte Tag im Prozess um die Entführung der Block-Kinder vor der Weihnachtspause steht an. Er wird aber nur kurz dauern. Es sollen Beschlüsse verkündet werden.

Zum letzten Mal in diesem Jahr kommen die Beteiligten im Block-Prozess am Donnerstag (9.30 Uhr) im Hamburger Landgericht zusammen. Es ist nur ein Kurztermin geplant, wie die Vorsitzende Richterin angekündigt hat. Zeugen sind nicht geladen, die Richterin will jedoch zwei Beschlüsse verkünden.

Block-Prozess geht mit Kurztermin weiter

Hauptangeklagte in dem Prozess ist die Hamburger Unternehmerin Christina Block. Ihr wird vorgeworfen, nach einem langen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann den Auftrag zur Entführung ihrer beiden damals 10 und 13 Jahre alten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette „Block House”, Eugen Block, bestreitet das.

An den vergangenen drei Verhandlungstagen war der mutmaßliche Chef der Entführer befragt worden. Der Geschäftsführer eines israelischen Sicherheitsunternehmens soll die Entführung aus Dänemark in der Silvesternacht 2023/24 organisiert und durchgeführt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs härteste Block-Fans: Warum dieses Ehepaar jeden Tag vorm Gericht steht

Er ist in dem Fall auch Beschuldigter und wurde bis vor einigen Wochen mit Haftbefehl gesucht. Für seine freiwillige Aussage sicherten ihm die Ermittlungsbehörden sicheres Geleit zu. Der 68-Jährige gehört aber nicht zu den insgesamt sieben Angeklagten im aktuellen Prozess. Er soll im neuen Jahr weiter als Zeuge aussagen. (dpa/mp)