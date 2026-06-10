Krawalle am Millerntor: Fan soll Polizisten getreten und mit Stangen attackiert haben

Bei einem Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 im November 2023 kam es im Gästeblock des Millerntor-Stadions zu heftigen Ausschreitungen. Ein 33-Jähriger muss sich nun wegen Angriffen auf Polizisten vor Gericht verantworten.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Landfriedensbruch, Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchte gefährliche Körperverletzung vor. Der 33-Jährige besuchte demnach am Abend des 10. November 2023 das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 am Millerntor. Beim Stand von 0:0 kam es in der 75. Minute wie aus dem Nichts zu Unruhen auf der Nordtribüne. Dort befanden sich die rund 2800 Fans von Hannover 96 – unter ihnen auch mehrere mit ihnen befreundete Anhänger des HSV. Ein Mann wurde von mehreren Fans mit Stangen attackiert. Auch als er bereits bewusstlos am Boden lag, wurde weiter auf ihn eingetreten. Als Polizisten, die vor dem Block eingesetzt waren, einschritten, sollen sie von mehreren Anhängern attackiert worden sein.

Der 33-Jährige, der laut Anklage zu dem Zeitpunkt auf einer Mauer stand, soll mehrmals in Richtung des Kopfes eines Polizisten getreten und Fahnenstangen gegen Polizeibeamte gestoßen und in deren Richtung geworfen haben. Dabei soll er einen der Beamten am Oberkörper getroffen haben. Weitere Würfe mit Fahnenstangen und Plastikbechern verfehlten ihr Ziel oder konnten von den Beamten abgewehrt werden.

Mann nach Millerntor-Krawallen vor Gericht

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Am Mittwoch muss sich der Angeklagte wegen der mutmaßlichen Attacken vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten.

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Nicht nur im Stadion hatte die Polizei an jenem denkwürdigen Spieltag viel zu tun. Als das Spiel beendet war, eskalierte die Lage auch vor dem Stadion. Rund 300 Fans des FC St. Pauli positionierten sich auf dem Harald-Stender-Platz zu einem Fanmarsch. Aus dem Pulk heraus flogen Flaschen, Steine und Böller auf die Beamten, die daraufhin die Lage mit Pfeffersprayeinsatz unter Kontrolle bringen wollten. Insgesamt wurden bei den Ausschreitungen 32 Personen verletzt – 15 Fans und 17 Polizisten.