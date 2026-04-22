Vor dem Landgericht sitzt ein Mann mit grauem Haar und kurzem weißen Bart. Er hat den Blick auf den Tisch gesenkt, seine Wangen sind leicht rot. Weshalb er hier sitzt, scheint ihm unangenehm zu sein. Der 46-Jährige soll zwischen April und Juli 2024 als Kokstaxi-Fahrer tätig gewesen sein. Dann geriet er ins Visier der Polizei und wurde festgenommen. Jetzt vertraut seine Frau ihm nicht mehr. Sie habe ihn sogar mit einem GPS-Tracker ausgestattet.

