Das erlebten auch erfahrene Beamte zum ersten Mal: In einer Hamburger JVA hat ein Häftling fast eine halbe Tonne Lebensmittel gehortet – Konserven, Nudeln, Oliven. Und das ist erst der Anfang eines kuriosen Justizstreits.

Wie kann ein Insasse mehrere hundert Kilogramm Lebensmittel im Gefängnis horten? Diese Frage stellt der CDU-Abgeordnete Richard Seelmaecker in einer Kleinen Anfrage an die Bürgerschaft. Der Fall werfe erhebliche Fragen zur Hamburger Vollzugspraxis auf, so Seelmaecker.