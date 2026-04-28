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Konservendosen

In der Zelle eines Häftlings in einer Hamburger JVA hat man 400 Kilo Konserven, Nudeln und Oliven gefunden. (Symbolbild) Foto: imago/Gottfried Czepluch

paidKnacki hortete 400 Kilo Lebensmittel – wie kann das denn passieren?

Das erlebten auch erfahrene Beamte zum ersten Mal: In einer Hamburger JVA hat ein Häftling fast eine halbe Tonne Lebensmittel gehortet – Konserven, Nudeln, Oliven. Und das ist erst der Anfang eines kuriosen Justizstreits.

Wie kann ein Insasse mehrere hundert Kilogramm Lebensmittel im Gefängnis horten? Diese Frage stellt der CDU-Abgeordnete Richard Seelmaecker in einer Kleinen Anfrage an die Bürgerschaft. Der Fall werfe erhebliche Fragen zur Hamburger Vollzugspraxis auf, so Seelmaecker.

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