Klima-Aktion eskaliert: BMW-Fahrer rast los – Polizisten hängen an den Türen!

Diese Klima-Aktion ist völlig eskaliert: Mitten im Berufsverkehr soll ein Autofahrer die Köhlbrandbrücke blockiert und dabei zwei Polizisten verletzt haben. Jetzt steht der Mann vor Gericht.

Am 29. März 2023 gegen 10 Uhr soll der Angeklagte, der einen BMW fuhr, gemeinsam mit Komplizen die zweispurige Brücke lahmgelegt haben. Laut Anklage fuhr er in Absprache mit den Insassen eines neben ihm fahrenden Mercedes Vito langsamer, bis beide Fahrzeuge schließlich nebeneinander anhielten und den Verkehr vollständig zum Stillstand brachten.

Beamte entdecken Banner und Klebstoff im Wagen

Im Wagen des Angeklagten entdeckte die Polizei später Banner und Klebstoff – offenbar vorbereitet für eine Protestaktion mit festgeklebten Personen. Dazu kam es jedoch nicht: Die Polizei schritt rechtzeitig ein.

Als Beamte versuchten, die Aktivisten aus dem BMW zu holen, eskalierte die Situation. Der Angeklagte soll plötzlich mit quietschenden Reifen und hoher Geschwindigkeit losgefahren sein – obwohl zwei Polizisten bereits an den Fahrzeugtüren standen. Beide wurden mitgerissen.

Ein Beamter stürzte, rollte über den Asphalt und zog sich Verletzungen an Hand und Fuß zu. Sein Kollege klagte über Schmerzen an der Hand. Der Fahrer habe diese Folgen laut Anklage zumindest billigend in Kauf genommen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchte Nötigung, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand, gefährliche Körperverletzung sowie einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. (mp)