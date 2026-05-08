Klage gegen „Spiegel“-Bericht: Gericht gibt Christian Ulmen nur in einem Punkt recht

Christian Ulmen (50) ist mit seinem Antrag vor dem Hamburger Landgericht überwiegend gescheitert: Der Schauspieler wollte mehrere Passagen eines „Spiegel“-Artikels über die Anschuldigungen seiner Ex-Frau Collien Fernandes (44) stoppen lassen – doch in vier von fünf Punkten blitzte er ab. Nur eine Aussage muss der Verlag künftig unterlassen.

Auslöser war ein Bericht des Magazins vom 20. März 2026 mit dem Titel „Entblößt im Netz“. Online lief der Artikel einen Tag später unter der Überschrift „Du hast mich virtuell vergewaltigt“. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Christian Ulmen: Klage gegen den „Spiegel“

Christian Ulmen wollte per Eilantrag erreichen, dass mehrere schwere Vorwürfe nicht weiter verbreitet werden dürfen. Dabei ging es unter anderem um den Verdacht, er habe sogenannte Deepfake-Videos mit seiner Ex-Frau erstellt oder verbreitet sowie um angebliche Gewalt- und Bedrohungsvorwürfe in der Ehe. In Bezug auf einen Gerichtstermin vor dem Bezirksgericht in Palma de Mallorca im März 2026 soll das Magazin es unterlassen, bestimmte Äußerungen (insbesondere „Wer […] fehlt, ist Ulmen“) zu behaupten, ohne mitzuteilen, dass zu diesem Gerichtstermin lediglich Fernandes geladen und der Gerichtstermin zudem aufgehoben war.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Mensch Udo: Kurz vor Lindenbergs 80. Geburtstag zelebrieren wir die Hamburger Legende

Kurz vor Lindenbergs 80. Geburtstag zelebrieren wir die Hamburger Legende Er lief ins Marathon-Ziel – dann blieb sein Herz stehen: Wie Hendrik Schmidt (34) gerettet wurde

Wie Hendrik Schmidt (34) gerettet wurde Hafensause: Die Highlights des Großevents

Die Highlights des Großevents Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Die Ziele nach der HSV-Rettung & St. Paulis harmloser Angriff

Die Ziele nach der HSV-Rettung & St. Paulis harmloser Angriff 28 Seiten Plan 7: Wie „Deine Freunde“ alle begeistern & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Seine Anwaltskanzlei „Schertz Bergmann“ reichte deshalb am 31. März einen entsprechenden Antrag vor der Pressekammer des Landgerichts Hamburg ein. Am Freitag machte die Kammer klar: Die meisten Aussagen dürfen weiter veröffentlicht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Ulmen beantragt Unterlassung bei Hamburger Gericht – es geht um drei Aspekte

Nur in einem Punkt gab das Gericht Ulmen recht. Der „Spiegel“ darf eine Passage über einen Gerichtstermin in Palma de Mallorca in der Form nicht weiter verbreiten. Der Grund: Der Eindruck, Ulmen sei dort persönlich vom Gericht aufgefordert worden, zu erscheinen, sei so nicht ausreichend belegt gewesen.

Gericht gibt Christian Ulmen nur in einem Punkt recht

In allen anderen Punkten sah das Gericht keinen Grund für ein Verbot. Die beanstandeten Aussagen seien – so die Richter – entweder ausreichend belegt oder im Rahmen zulässiger Berichterstattung.

Besonders brisant: Auch die Vorwürfe rund um mögliche Gewalt in der Beziehung sowie der Umgang mit Deepfake-Inhalten dürfen laut Gericht weiter thematisiert werden. Entscheidend sei, dass es genügend tatsächliche Anhaltspunkte für die Berichterstattung gebe, oder aber – wie es das Gericht nennt – einen „notwendigen Mindestbestand an Beweistatsachen“.

Der Streit ist noch nicht endgültig vorbei. Ulmen kann gegen die Entscheidung noch Beschwerde einlegen. Dann würde das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg erneut prüfen.