Kita-Skandal: Leiterin soll riesige Summe veruntreut haben – Ehemann beteiligt

Eine Kita-Leiterin und ihr Ehemann sollen über Jahre heimlich in die Vereinskasse der Tagesstätte gegriffen haben – nun müssen sie sich wegen zahlreicher Untreuevorwürfe vor Gericht verantworten.

Am Dienstag startet vor dem Amtsgericht Harburg ein Prozess gegen die Leiterin einer Hamburger Kindertagesstätte. Der 52-Jährigen wird gewerbsmäßige Untreue in 107 Fällen vorgeworfen. Auch ihr 56-jähriger Ehemann ist angeklagt, da er in neun Fällen Beihilfe geleistet haben soll.

Kita-Leiterin: 57.000 Euro für private Einkäufe

Laut den Ermittlungen soll die Kita-Leiterin bereits 2014 Zugriffe auf die Vereinskonten des Trägervereins erhalten haben. Zwischen April 2016 und Mai 2019 soll sie dann mit der ihr überlassenen EC-Karte Abhebungen und Zahlungen vorgenommen haben – rund 57.000 Euro, die laut Anklage in private Einkäufe flossen. Unter anderem soll sie von dem Geld Kleidung für 750 Euro oder Reiterbedarf für 3300 Euro gekauft haben.

Zusätzlich soll sie zwischen 2016 und 2019 weitere 22.500 Euro vom Vereinskonto auf das Konto ihres Ehemanns überwiesen haben – angeblich für Dienstleistungen wie die Betreuung der Kita-Homepage, die laut Anklage nie erbracht wurden. (mp)