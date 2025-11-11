In Nobelviertel: Falsche Putzfrauen sollen Häuser geplündert haben

Sie gaben sich als Putzfrauen aus und gingen dann auf Raubzug im Nobelviertel: Am Dienstag stehen zwei Frauen vor dem Amtsgericht Blankenese, die sich wegen Diebstahls in zwei Fällen verantworten müssen.

Das Gericht wirft einer der Angeklagten (28) vor, über eine Online-Plattform unter falschem Namen ihre Dienste als Reinigungskraft angeboten zu haben. Gemeinsam mit ihrer ebenfalls angeklagten Komplizin (61), die sie als ihre Schwiegermutter vorstellte, soll sie dann in verschiedenen Blankeneser Haushalten tätig gewesen sein.

Falsche Putzfrauen sollen Schmuck gestohlen haben

Dabei blieb es nicht beim Putzen! Laut Anklage entwendeten die beiden Frauen am 12. Juni vergangenen Jahres einen Brillantring im Wert von rund 2500 Euro aus der Schlafzimmerkommode einer Blankeneserin.

Knapp einen Monat später sollen die falschen Putzfrauen erneut zugegriffen haben: Am 5. Juli stahlen sie laut Anklage aus dem Haus einer Blankeneser Familie gleich eine ganze Reihe von Dingen: ein Portemonnaie mit 50 Euro Bargeld, zwei hochwertige Uhren, diversen Goldschmuck, mehrere Louis-Vuitton-Taschen und Parfum im Gesamtwert von rund 25.000 Euro.

Weit kamen sie nicht. Die Bestohlenen erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die verdächtigen Frauen konnten schnell ermittelt werden. Nun folgt der Prozess. (mp)