Horror in Hamm: Mann soll versucht haben, Ehefrau anzuzünden – wegen 130 Euro!

Ein 41-Jähriger soll nach einem Streit mit seiner Ehefrau versucht haben, sie und die Kinder in der gemeinsamen Wohnung in Hamm in Brand zu setzen – wegen gerade einmal 130 Euro. Jetzt landet der Fall vor Gericht.

Der Mann muss sich ab Dienstag wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, versuchter Brandstiftung und versuchter räuberischer Erpressung vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Tod von insgesamt fünf Menschen zumindest billigend in Kauf genommen zu haben.

Ehemann soll Benzin in Wohnung verteilt haben

Laut Anklage gab es am 19. November 2025 einen Streit mit seiner Ehefrau. Der 41-Jährige soll zwei Kanister mit Feuerzeugbenzin geholt und das Benzin auf die Winterjacke seiner Frau sowie auf den Küchen-, Flur- und Wohnzimmerboden und auf das Sofa verteilt haben.

Anschließend soll er versucht haben, das Benzin mit einem Feuerzeug anzuzünden. Hintergrund laut Staatsanwaltschaft: Er wollte seine Frau so dazu zwingen, ihm 130 Euro zu geben – obwohl er laut Anklage keinen Anspruch darauf hatte.

Versuchter Mord an fünf Menschen in Hamm

Doch seine Ehefrau und deren erwachsene Tochter setzten sich zur Wehr, überwältigten den Mann und rissen ihm das Feuerzeug und den Benzinkanister aus der Hand. Auch der erwachsene Sohn kam hinzu. Gemeinsam verhinderten sie, dass sich das Benzin entzündete.

Das könnte Sie auch interessieren: Benzin verschüttet? Mann taucht bei Ex auf – und wird blutig abgeführt

Neben der Ehefrau, der Tochter und dem Sohn befanden sich auch noch zwei Freundinnen der Tochter in der Wohnung. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte den „Tod aller Anwesenden durch Verbrennen unter erheblichen Schmerzen und körperlichen Qualen zumindest billigend in Kauf nahm“, wie es in der Anklage heißt.

Während des Gerangels soll er seiner Ehefrau außerdem auf den Fuß getreten haben. Kurz danach soll er ihr im Wohnungsflur noch mit seinem Arbeitsschuh wuchtig gegen den Kopf geschlagen haben. Die Frau erlitt dabei eine Prellung und ein Hämatom am rechten Ohr.