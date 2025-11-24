Homophobe Dating-Falle – Duo soll Mann mit Machete bedroht und ausgeraubt haben

Ein Treffen über eine Dating-App endete für einen Hamburger im Sommer in einem Albtraum. Im 13. Stock eines Mehrfamilienhauses soll der 38-Jährige mit einer Machete bedroht und ausgeraubt worden sein. Jetzt beginnt der Prozess vor dem Landgericht.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft zwei Männern (26 und 27) gemeinschaftliche besonders schwere räuberische Erpressung vor. Im Sommer soll der jüngere der beiden Angeklagten über eine Datingplattform Kontakt zu einem 38-jährigen Mann aufgenommen haben. Sie verabreden sich am 25. Juni, gegen 22.15 Uhr in einem Hochhaus am Dahlgrünring in Wilhelmsburg.

Dort, im Treppenhaus im 13. Stock, tauchte plötzlich der zweite Angeklagte auf – bewaffnet mit einer Machete. Er soll dem Mann gedroht haben, ihn „abzustechen“, wenn er nicht sofort seine Wertsachen herausgibt, so die Anklage.

Das Opfer händigte sein iPhone 15, eine Apple Watch und die Autoschlüssel aus und nannte ihnen die PINs für das Telefon und die Uhr.

Während der 27-Jährige den Mann weiter bedrohte, soll der andere draußen aus dem Auto das Portemonnaie geholt und versucht haben, mit der Bankkarte Geld abzuheben. Das klappte laut Anklage jedoch nicht, weil das Konto nicht gedeckt war.

Mutmaßliche Macheten-Räuber vor Gericht

Doch die Täter gaben nicht auf. Unter erneuter Drohung verriet das Opfer schließlich, dass noch Bargeld im Auto liegt. Rund 400 Euro zog der Mann schließlich aus einem Staufach. Anschließend machten sich die beiden Männer laut Anklage mit der Beute aus dem Staub.

Der Mann ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen übernahm die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts (LKA 73), die auf Hasskriminalität spezialisiert ist. Die Beamten konnten die beiden Männer ausfindig machen. Sie vermuten hinter der Tat homophobe Motive. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hamburg Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Verdächtigen. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten Beweismaterial sicher. Seitdem sitzen die Männer in Untersuchungshaft.

Ab Montag müssen sie sich vor dem Hamburger Landgericht verantworten.