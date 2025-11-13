Hammer-Attacke auf Flohmarkt: Mann soll Bekannten schwer am Kopf verletzt haben

Er soll seinen Bekannten von hinten mit einem Hammer angegriffen haben. Ab Donnerstag beginnt vor dem Landgericht ein Prozess gegen einen 52-Jährigen. Er ist angeklagt wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Für das Opfer endete der Flohmarkt-Besuch beinahe tödlich: Am 26. Oktober 2024 wollte der Mann auf einem Flohmarkt an der Luruper Chaussee (Bahrenfeld) eine Jacke für seinen Sohn kaufen. Während er sich an einem Stand umsah, wurde er von hinten angegriffen. Der Angeklagte soll ihn mit einem Hammer von hinten auf den Kopf geschlagen haben.

Das Opfer ging bewusstlos zu Boden und erlitt eine schwere Kopfverletzung. Warum der Angeklagte seinen Bekannten angegriffen haben soll, ist bislang unklar. Da er bei der Attacke eine tödliche Verletzung in Kauf genommen habe, ist der 52-Jährige nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen versuchten Mordes angeklagt. Nach dem Angriff soll der Angeklagte den Tatort verlassen haben – unter der Annahme, dass sein Opfer tot sei. (kl)