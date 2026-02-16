mopo plus logo
Der Angeklagte sitzt neben seinem Verteidiger. Er hält sich die Hand vor das Gesicht und dreht den Kopf weg.

Der Angeklagte Jan S. bestreitet, seinem Arbeitgeber 15 Bürostühle geklaut zu haben. Foto: Emilia Skibbe

  • St. Georg

paidHamburger will Reisebegleiter werden – und klaut massenhaft Reiseführer

Draußen fällt leichter Schnee, drinnen rauft sich Jan S. die Haare. Der 49-Jährige ist Angeklagter in einem Prozess vor dem Amtsgericht. Ihm wird zweifacher Diebstahl vorgeworfen. 15 Bürostühle und 35 Reiseführer soll der Mann zwischen Oktober 2023 und September 2024 geklaut haben. Während er eine der Taten vollständig abstreitet, gesteht er die andere – und liefert eine überraschende Begründung: Die Reiseführer habe er geklaut, um Reisebegleiter zu werden.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

