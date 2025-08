Eigentlich wirkt Michael L. wie ein offener Typ in seinen Sechzigern. Er hat wache Augen, eine entspannte Haltung, trägt Sneaker und Jeans. Doch im Internet hat sich der 66-Jährige in der Vergangenheit weniger offen präsentiert. Auf seinem öffentlich einsehbaren Facebookprofil teilte der Hamburger 2023 volksverhetzenden Inhalt. Dafür sitzt er am Donnerstag, dem 31. Juli, vor dem Amtsgericht St. Georg und blickt seiner Strafe entgegen. Am Ende findet die Richterin deutliche Worte.



Es wird ruhig im Sitzungssaal 0.09, als das Video startet, das der Angeklagte am 30. März 2025 auf seiner Facebook-Seite teilte. Auszüge einer Rede der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckhadt zum Thema Asylsuchende aus Syrien, Irak oder Afghanistan werden unterbrochen von Clips, in denen Massenschlägereien und Sachbeschädigungen gezeigt werden. Im Hintergrund läuft arabischer Gesang. Die Botschaft des Videos ist deutlich: es richtet sich gegen muslimische Migranten.