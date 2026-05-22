Hamburger Pastor wegen sexuellen Missbrauchs eines 15-Jährigen verurteilt

Ein Pastor soll einem 15-jährigen Jungen Geld bezahlt haben, damit dieser sich vor ihm auszieht und sich anfassen lässt. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde der Geistliche suspendiert. Zudem fand die Polizei bei ihm kinder- und jugendpornografische Dateien. Seit Anfang Mai stand er vor Gericht. Am Freitag fiel das Urteil gegen den 64-Jährigen.

Das Hamburger Landgericht verurteilte Andreas M. wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen zu einer Strafe von einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung. Das Gericht sprach den 64-Jährigen auch wegen Besitzes eines jugendpornografischen Bildes schuldig.

Hamburger Pastor verurteilt

Im März 2022 soll der Junge zusammen mit seinem Vater zu dem Pastor in die Kirche in Ochsenwerder gekommen sein – angeblich, um über die Konfirmation des damals 15-Jährigen zu sprechen. Doch stattdessen sollen sie in die Wohnung des Pastors gegangen sein.

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Dort ging der Jugendliche nach Überzeugung der Strafkammer ins Schlafzimmer, zog sich aus und legte sich nackt auf das Bett des Angeklagten. Dieser kam anschließend in das Zimmer und berührte den Jungen wie abgesprochen am Oberkörper und an den Beinen und küsste ihn dort. Nach dem Geschehen zahlte der Pastor Geld an den Jungen oder den Vater. In welcher Höhe, sagte der Richter nicht. In der Anklage hieße es ursprünglich, er solle dem Vater dafür 2800 Euro gezahlt haben.

Bei einem weiteren Treffen soll es laut Anklage in einem abgelegenen Waldstück erneut zu sexuellen Handlungen auf der Rückbank eines Autos gekommen sein. Am 30. April 2022 soll der 15-Jährige dann an der Reeperbahn zum Geschlechtsverkehr mit einer Transfrau genötigt worden sein. Der Pastor soll dabei zugeschaut und dem Teenager dafür 1000 Euro versprochen haben. Diese weiteren angeklagten Missbrauchstaten konnten jedoch nicht bewiesen werden.

Der Jugendliche war in dem Verfahren Nebenkläger. Doch auf seine Aussagen habe das Gericht die Verurteilung nicht stützen können. „Der Nebenkläger hat eine sehr problematische Aussage abgeliefert“, sagte der Richter. Er sei insgesamt fünfmal vernommen worden und habe seine Darstellung jedes Mal im Kernbereich geändert. Auch der angeklagte Besitz kinder- und jugendpornografischer Bilder bestätigte sich nur teilweise.

Bei einer Hausdurchsuchung des Geistlichen fand die Polizei damals ein Handy und ein Tablet mit kinder- und jugendpornografischem Material, das Teenager bei sexuellen Handlungen zeigt, sowie Nacktaufnahmen von Kindern im Alter von ein bis fünf Jahren.

Kein typischer Missbrauchsfall

Der Prozess wurde weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Daum legte der Richter Thorsten Schmidt Wert darauf, etwas gerade zu ziehen, wie er sagte. Es sei nicht so gewesen, dass sich der Angeklagte an einem Konfirmanden vergriffen habe, der zwei Jahre bei ihm im Unterricht war. „Ein solcher Fall, der als typischer Missbrauch in der Kirche wahrgenommen wird, war das nicht“, betonte Schmidt.

Der Jugendliche, der nicht zu der Gemeinde des Pastors gehörte, wollte sich konfirmieren lassen, wobei er nach den Worten des Richters möglicherweise auch ein finanzielles Motiv hatte. Der Vater habe den Kontakt zu dem Geistlichen hergestellt. Die beiden Erwachsenen kannten sich. Die Bekanntschaft habe einen sexuellen Hintergrund gehabt.

Zugunsten des Angeklagten wertete das Gericht dessen Teilgeständnis sowie seine Reuebekundung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Pastor wurde nach Vorwürfen suspendiert

Nach Bekanntwerden des Falls hatte sich auch die Evangelische Kirche Hamburg geäußert und in einem Statement erklärt: „Die Vorwürfe des Missbrauchs eines Jugendlichen wiegen sehr schwer und wurden in der Gemeinde, dem Kirchenkreis und der Landeskirche mit größter Bestürzung aufgenommen. In der Gemeinde gab es im Jahr 2022 keine Anzeichen für sexualisierte Gewalt durch den Pastor.“ Der Pastor sei umgehend suspendiert und ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden.

Nach der Urteilsverkündung erklärte der Kirchenkreis in einer weiteren Pressemitteilung, er respektiere die Entscheidung des Gerichts und danke allen Beteiligten, die zur Aufklärung beigetragen haben. Der Kirchenkreis bekräftigte: „Der Mut des Betroffenen, das Unrecht, das ihm widerfahren ist, in einem Prozess öffentlich zu machen, hat uns stark beeindruckt.“

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Der Vater des Opfers wurde am 17. Juli 2025 zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der Vorwurf der besonders schweren Zwangsprostitution ließ sich im Laufe des Prozesses nicht beweisen. Das bislang nicht rechtskräftige Urteil soll jedoch vom Bundesgerichtshof überprüft werden. Möglicherweise werde es dort eine mündliche Verhandlung geben, sagte eine Sprecherin des Landgerichts.