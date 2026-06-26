Eine Familie aus Hamburg stirbt im Urlaub in Istanbul – durch Insektizide im Hotelzimmer. Sechs Personen standen seit April vor Gericht. Nun fiel das Urteil.

Die Wohnungstür der Familie in Billstedt: Nachbarn trauern um Cigdem, ihre beiden Kinder Kadir (5) und Masal (3) und den Vater Servet. News5/René Schröder

Angeklagt waren der Hotelinhaber, zwei Rezeptionisten, der Eigentümer einer Schädlingsbekämpfungsfirma und dessen Sohn, sowie deren Mitarbeiter, der die Behandlung mit dem Insektizid durchgeführt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen bewusste fahrlässige Tötung vor.

Am Freitag fiel das Urteil im Istanbuler Gericht Caglayan. Der Betreiber des Hotels wurde zu 13 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma bekam eine 18-jährige Haftstrafe, ebenso sein Sohn. Ein Mitarbeiter der Firma wurde zu zwölf Jahren und zwei Monaten verurteilt. Als Grund nannte der Richter „bewusste fahrlässige Tötung“. Die angeklagten Rezeptionisten wurden freigesprochen.

Hamburger Familie stirbt in Istanbul

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Der Anwalt der Familie, Yasar Balci, hatte eine Bestrafung wegen vorsätzlicher Tötung gefordert. Die Anwälte der Angeklagten plädierten auf Freispruch. Der Bruder des verstorbenen Vaters sagte der Deutschen Presse-Agentur, er empfinde 18 Jahre als eine „gerechte Strafe“. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig, die Verurteilten können noch in Berufung gehen.

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Rückblick: Servet B. aus Hamburg, seine Frau Cigdem sowie die gemeinsamen Kinder Kadir (5) und Masal (3) waren am 9. November nach Istanbul gereist. Dort hatte der Vater ein Hotel in der Istanbuler Altstadt gebucht. Nach einem Ausflug in den beliebten Stadtteil Ortaköy wurden alle Familienmitglieder am Abend des 11. November mit Beschwerden wie Erbrechen und Übelkeit in ein Krankenhaus eingeliefert und am nächsten Morgen wieder entlassen.

Mustafa Böcek (l), Bruder des verstorbenen Familienvaters, und Yilmaz Böcek, Vater des Verstorbenen waren bei der Urteilsverkündung am Freitag anwesend. Linda Say

Im Hotel verschlechterte sich zunächst der Zustand der Kinder dramatisch, auch den Eltern ging es weiter schlecht. Die Familie wurde erneut in die Klinik gebracht, wo beide Kinder am 13. November starben. Einen Tag später war auch die Mutter tot. Servet B. kämpfte noch vier Tage lang auf der Intensivstation um sein Leben. Er starb schließlich an Organversagen.

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Tod durch Insektizidvergiftung: Zunächst ging man von einer Lebensmittelvergiftung aus

Zunächst ging man von einer Lebensmittelvergiftung aus, da die Familie verschiedene Streetfood-Gerichte – darunter gefüllte Muscheln – gegessen hatte. Zeitgleich wurden auch zwei weitere Touristen, die in demselben Hotel wie die Familie untergebracht waren, mit Vergiftungserscheinungen in eine Klinik eingeliefert. Wie sich später herausstellte, wurde am 11. November ein Zimmer wegen Schädlingen behandelt. Die Substanz soll sich über die Lüftungsanlage verbreitet haben. Todesursächlich war demnach eine Insektizidvergiftung.

Laut einem rechtsmedizinischen Gutachten wurde im Hotelzimmer der Familie das toxische Gas Phosphin entdeckt. Dieses kann bei Menschen unter anderem zu Leber- und Nierenfunktionsstörungen führen und beim Einatmen lebensbedrohlich sein. Unklar ist, wie die Schädlingsbekämpfungsfirma an die Chemikalien gelangte, die sie nach Aussagen des Mitarbeiters häufiger verwendete.

Laut Anklage hatte das Unternehmen, das die Schädlingsbekämpfung durchgeführt hatte, keine Genehmigung. Der Vorfall sei vorhersehbar, vermeidbar und kontrollierbar gewesen, hieß es demnach. Man habe versäumt, die notwendigen administrativen und technischen Vorkehrungen zu ergreifen. Das Hotel trägt ebenfalls Verantwortung im Rahmen der Sorgfaltspflicht.

Weiter hieß es, die Familie habe im Hotel sieben Minuten warten müssen, bis der Rezeptionist zurückgekehrt sei, um die abgeschlossene Tür zu öffnen. Laut Nachrichtenagentur Anadolu hatte dieser zuvor das Gebäude abgeschlossen, um essen zu gehen. Das habe die medizinische Intervention verzögert. Vor Gericht wiesen sich die Beschuldigten gegenseitig die Verantwortung zu. (jek/dpa)