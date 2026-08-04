Verschlüsselte Nachrichten und eine Bunkerwohnung im Ausland: In Hamburg startet ein spektakulärerer Prozess um einen 26-Jährigen und sein mutmaßliches Drogengeschäft.

In Valencia soll der Angeklagte aus Hamburg eine Bunkerwohnung für die Drogen genutzt haben. (Symbolbild) picture alliance / CHROMORANGE | Viennaslide

Mehr als 69 Kilo Kokain und 108 Kilo Marihuana soll ein 26-jähriger Hamburger über die Kommunikations-Plattformen EncroChat und Anom verkauft haben. Ab Dienstag steht er vor dem Landgericht Hamburg.

Der Mann ist in elf Fällen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln angeklagt. Hinzu kommen zwei Fälle des Handelstreibens mit Cannabis und neun Fälle des bandenmäßigen Handelstreibens mit Cannabis.

Drogen kamen aus dem Ausland – wo der Angeklagte eingekauft haben soll

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Zwischen dem 4. April 2020 und dem 3. Juni 2021 soll der Angeklagte Drogen über die verschlüsselten Messengerdienste EncroChat und Anom verkauft haben.

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EncroChat, auch bekannt als „WhatsApp für Verbrecher“, war eine Plattform, auf der schwere Straftaten wie Drogenhandel oder Auftragsmorde geplant wurden. 2020 begannen Hamburger Ermittler nach der Entschlüsselung des Codes, Daten auszuwerten, und konnten mehrere große Festnahmen durchführen.

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Dem 26-Jährigen wird zudem vorgeworfen, mit fünf weiteren unbekannten Personen in unterschiedlicher Beteiligung an verschiedenen Orten in Spanien mehr als 900 Kilogramm Marihuana eingekauft zu haben.

Bunkerwohnung in Valencia – was dort mit der Ware passierte

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Den Anweisungen des Angeklagten folgend, sollen die anderen Bandenmitglieder die Drogen begutachtet und in eine Bunkerwohnung in Valencia gebracht haben, wo das Marihuana verwahrt, verpackt und beschriftet wurde.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte den Transport nach Hamburg über den Landweg veranlasst haben soll. Von dort wurde die Ware an Abnehmer oder Kuriere ausgehändigt. Für die Verhandlung sind Termine bis Anfang September angesetzt.