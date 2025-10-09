Er stach dem neuen Partner seiner Ex-Freundin siebenmal in den Rücken. Bei seiner anschließenden Festnahme sagte er: „Hoffentlich kratzt der Hurensohn ab“. Seit Mitte September stand der 42-Jährige vor Gericht, angeklagt wegen versuchten Totschlags. Zu der Messerstecherei kam es vor Penny an der Reeperbahn. Am Donnerstag ist das Urteil gesprochen worden. Der Angeklagte zeigte sich anders als bei seiner Festnahme.







