Die Angeklagte sitzt vor Gericht und verdeckt ihr Gesicht mit einer Mappe.

Die 47-Jährige (mit Mappe vor dem Gesicht) ist wegen Gefährdung des Schiffverkehrs und Körperverletzung vor Gericht. Foto: Chiara Horn

  • Neustadt

paid„Ach, du Scheiße!“ Zeugen schildern den Crash der Hadag-Fähre

Die Kappe tief ins Gesicht gezogen, betritt die Angeklagte den Saal 142 des Hamburger Landgerichts. Achtet darauf, nicht in die Kameras der Fernsehteams und Fotografen zuschauen. Der Schiffsführerin wird fahrlässige Gefährdung des Schiffverkehrs und Körperverletzung in 19 Fällen vorgeworfen: In den Morgenstunden des 20. Januars soll die angeklagte Kapitänin der Hadag-Fähre „Övelgönne“ bei starkem Nebel das Radar des Schiffes ignoriert und trotz bestätigter Sichtung eines Binnenschiffes eingelenkt haben, woraufhin dieses die Fähre rammte. Ein Fahrgast half ihr bei der Rettung des Schiffes. Jetzt steht sie vor Gericht.


