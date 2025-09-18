Ein Vater liegt blutend in seiner Wohnung, die Polizei findet ihn in Embryonalstellung – während seine Verlobte vor der Tür verzweifelt „mein Kind, mein Kind“ ruft. Das pure Chaos! In jener Nacht im März soll die 30-Jährige ihren Partner mit einem Messer attackiert haben, während das gemeinsame Baby in der Wohnung war. Nun steht die Schwangere wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Vor dem Landgericht beginnt ein Prozess voller Emotionen und Unklarheiten.

