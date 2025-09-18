mopo plus logo
Die Angeklagte verdeckt ihr Gesicht mit einer Mappe. Ein Verteidiger steht hinter ihr. Die andere Verteidigerin sitzt rechts von ihr.

Die 30-Jährige (mit Mappe vor dem Gesicht) steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Foto: Chiara Horn

Prozess um Messer-Attacke in Hamburger Wohnung

Ein Vater liegt blutend in seiner Wohnung, die Polizei findet ihn in Embryonalstellung – während seine Verlobte vor der Tür verzweifelt „mein Kind, mein Kind“ ruft. Das pure Chaos! In jener Nacht im März soll die 30-Jährige ihren Partner mit einem Messer attackiert haben, während das gemeinsame Baby in der Wohnung war. Nun steht die Schwangere wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Vor dem Landgericht beginnt ein Prozess voller Emotionen und Unklarheiten.

