Ein Friedhofsgärtner in Bramfeld kann am helllichten Tag kaum fassen, was er sieht: Ein älterer Herr im Anzug rüttelt am Seitenfenster eines Autos. Als der Gärtner ihn anspricht, nimmt der Mann eine Tasche aus dem aufgebrochenen Wagen, dreht sich wortlos um und schlendert über den Friedhof. Als der Gärtner ihm folgt, zieht der Senior plötzlich einen Schraubendreher und will auf ihn losgehen. Kurz darauf trifft die Polizei ein. Wie sich zeigt, war dies nicht sein einziger Versuch, ein Auto zu knacken. Am Donnerstag stand er vor Gericht.

