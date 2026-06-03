Hamas-Parole und Auschwitz-Vergleich: Musikerin wegen Volksverhetzung angeklagt

Die Hamburger Musikerin und Aktivistin Nina L. muss sich erneut vor Gericht verantworten. Ihr wird vorgeworfen, Kennzeichen einer terroristischen Organisation verwendet und Volksverhetzung begangen zu haben – unter anderem durch Verwendung einer Hamas-Parole.

Konkret geht es um zwei Beiträge in sozialen Netzwerken. Am 24. Juli 2025 soll L. auf ihrem öffentlich zugänglichen Instagram-Account eine Story geteilt haben, die 24 Stunden lang abrufbar war. Der Account hatte zu diesem Zeitpunkt rund 23.600 Abonnenten.

Posts mit brennenden Israel-Flaggen und Hamas-Parolen

In dem von ihr weiterverbreiteten Beitrag mehrerer Instagram-Nutzer sollen unter anderem mutmaßlich orthodoxe Juden zu sehen gewesen sein, die eine Israel-Fahne verbrennen. Außerdem soll eine Person zweimal „From the river to the sea“ gerufen haben. Die Parole, die als Leugnung des Existenzrechts Israels gilt, soll zusätzlich als Untertitel eingeblendet worden sein.

Laut Anklage soll L. gewusst haben, dass diese Parole seit dem 2. November 2023 vom Bundesinnenministerium als Kennzeichen der verbotenen palästinensischen Terror-Organisation Hamas eingestuft wird.

Anklage: Gleichsetzung von Gaza-Krieg und NS-Verbrechen

Zwei Tage später soll L. auf ihrem frei zugänglichen Facebook-Account einen weiteren Beitrag veröffentlicht haben. Dieser Account hatte knapp 5000 Abonnenten. Unter der Überschrift „Never again is now“ soll sie eine Bildcollage gepostet haben.

Die Collage soll die Verbrechen der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg mit den Handlungen der israelischen Armee im Gazastreifen nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verglichen haben. Laut Anklage soll dadurch das Ausmaß der Ermordungen unter der NS-Herrschaft relativiert worden sein.

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Zu sehen gewesen sein sollen zwei Fotos von ausgemergelten Kindern. Ein Bild soll mit „Auschwitz 1945“, das andere mit „Gaza 2025“ beschriftet gewesen sein. Ab Mittwoch muss sich Nina L. vor Gericht verantworten. Der neue Termin wurde angesetzt, nachdem das Verfahren am 27. März dieses Jahres ausgesetzt worden war. (tst)