„Halt die Klappe, Hurensohn“: Justizbeamter soll Gefangenen verprügelt haben

Brutaler Angriff hinter Gefängnismauern: Ein Hamburger Justizbeamter soll einen bereits fixierten Häftling geschlagen und beleidigt haben – nun steht er vor Gericht.

Dem 38-jährigen Angeklagten wird laut Staatsanwaltschaft Körperverletzung im Amt in Tateinheit mit Beleidigung vorgeworfen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 28. September 2022 in einer Hamburger Haftanstalt. Nachdem ein Gefangener auf Anweisung eines Abteilungsleiters zu Boden gebracht und dort fixiert worden war, soll der Beamte mehrfach mit der Faust auf dessen Gesicht eingeschlagen haben – ohne rechtfertigenden Grund.

Dabei soll er den Mann mit den Worten „Halt die Klappe, Hurensohn“ beschimpft haben. Das Opfer erlitt eine gebrochene Nase, ein blaues Auge und Schwellungen am linken Augenlid. Der Prozess gegen den Justizbeamten beginnt am Mittwoch (29. Oktober) um 9.15 Uhr im Amtsgericht Hamburg. (rei)