Überwachungsbilder zeigen, wie acht Beamte einen Gefangenen durch das Hamburger Untersuchungsgefängnis führen. Der Mann ist nackt, seine Hände sind auf dem Rücken fixiert. Wenige Minuten zuvor soll ihm ein Justizvollzugsbeamter die Nase gebrochen und ihn als „Hurensohn“ beschimpft haben – so die Anklage. Der Beamte Lukasz D. (Name geändert) steht deshalb seit Mittwoch wegen Körperverletzung vor Gericht. Schon am ersten Verhandlungstag kommen Zweifel an der Darstellung des mutmaßlichen Opfers auf – doch der Mann kann nicht mehr befragt werden.















