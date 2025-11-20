Gruppe reißt Hertha-Fans die Schals ab – „sonst gibt’s Schläge auf die Fresse“

Mitten am Tag auf St. Pauli: Eine Gruppe Männer soll drei Fußball-Fans von Hertha BSC bedroht haben – mit dem Spruch „sonst gibt’s Schläge auf die Fresse“. Die Fans gaben ihre Schals heraus. Jetzt steht einer der mutmaßlichen Angreifer vor Gericht.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen gemeinschaftliche räuberische Erpressung vor. Er soll am 10. März 2024 gegen Mittag zusammen mit drei bislang unbekannten Komplizen auf der Hein-Hoyer-Straße auf St. Pauli drei Männer angesprochen haben, die Fan-Schals des Berliner Fußballvereins Hertha BSC trugen. An jenem Tag war der Verein anlässlich einer Partie in der zweiten Liga zu Gast am Millerntor.

Gruppe soll Hertha-Fans Schals geraubt haben – Prozess

Laut Anklage legten sich der Mann und seine Begleiter erst Quarzhandschuhe an – Handschuhe mit harten Verstärkungen, wie sie oft bei Schlägereien benutzt werden – und forderten die Herausgabe der Fanutensilien.

Die Drohung „sonst gibt’s Schläge auf die Fresse“ nahmen die drei Fans ernst und gaben aus Angst ihre Schals ab. Die Täter sollen anschließend mit der Beute abgezogen sein. Am Donnerstag wird einem von ihnen der Prozess vor dem Amtsgericht Hamburg gemacht. (jek)