Sie sollen ihr Opfer gezielt ausgespäht und dessen Auto mit einem GPS-Tracker überwacht haben. Nun sind zwei Männer ( 49 und 47) angeklagt.

Es soll ein minutiös geplanter Überfall gewesen sein: Zwei Männer müssen sich vor dem Hamburger Landgericht wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Gemeinsam mit drei weiteren mutmaßlichen Mittätern sollen sie im März 2025 einen 71-jährigen Goldschmied in seiner Wohnung und Werkstatt überfallen haben.

Das Opfer soll zuvor wochenlang ausgespäht worden sein. Den Ermittlungen zufolge recherchierten die Täter bereits ab Mitte Februar im Internet und beobachteten das Wohnhaus des Goldschmieds, in dem er zugleich seine Werkstatt betreibt. Sogar einen GPS-Tracker sollen sie am Wagen des 71-Jährigen angebracht haben.

Laut Staatsanwaltschaft schlugen die Täter dann am 17. März 2025 gegen 10.15 Uhr zu. Während einer von ihnen die Ehefrau des Goldschmieds bei ihrem Besuch im Fitnessstudio beobachtet haben soll, sollen sich die anderen vier Männer zur Wohnung des Mannes nach Langenhorn begeben haben.

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Goldschmied in Langenhorn überfallen: mutmaßliche Täter vor Gericht

Als der Goldschmied ihnen nach dem Klingeln die Tür öffnete, sollen sie ihn sofort überwältigt haben. Laut Anklage fesselten sie seine Arme und Beine und knebelten ihn mit einem Tuch. Anschließend durchsuchten sie die Räume. Ihre Beute: Schmuck, Altgold und Edelsteine im Gesamtwert von rund 250.000 Euro.

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Der Mann wurde bei dem gewaltsamen Überfall verletzt. Er erlitt unter anderem eine aufgeplatzte Lippe, Prellungen an Kopf und Gesicht sowie Fesselspuren an seinen Handgelenken.

Nach der Tat sollen die Männer sofort mit der Beute nach Berlin gefahren sein. Noch am selben Nachmittag soll dort der 49-jährige Angeklagte zusammen mit zwei der mutmaßlichen Mittäter rund 483 Gramm des erbeuteten Altgolds für 19.000 Euro bei einem Juwelier verkauft haben.

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Am Donnerstag beginnt der Prozess gegen die beiden Angeklagten vor dem Hamburger Landgericht.