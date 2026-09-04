Ein 73-jähriger Goldschmied schildert, wie er in seinem eigenen Haus überfallen wurde. Er hat viel mehr als nur Schmuck verloren.

Usi S. (vorne links), Dragan P. (hinten links) und Marjan A. (rechts) stehen vor Gericht, weil sie einen Hamburger Goldschmied ausgeraubt haben sollen. Emilia Skibbe

Im März 2025 wird der Goldschmied Thomas S. (Name geändert) überfallen. Er lebt mit seiner Frau in einem Haus in Langenhorn, seine Werkstatt befindet sich im Vorbau. Der Hamburger verliert an dem Tag Altgold, Schmuck und Edelsteine – aber auch ein Gefühl der Sicherheit und seine Offenheit gegenüber Menschen, wie er jetzt vor Gericht erzählt.

Thomas S. ist 73 Jahre alt. Er hat weißes Haar, eine schlanke Statur und ein freundliches Lächeln. Am Freitag ist er als Zeuge geladen, in dem Prozess tritt er auch als Nebenkläger auf. Als er sich wie alle anderen im Saal Kopfhörer aufsetzt, damit sich alle besser verstehen, zittern seine Hände.

Goldschmied in Langenhorn überfallen – drei Männer vor Gericht

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Auf der Anklagebank sitzen drei Männer. Dragan P. (49), Marjan A. (47) und Usi S. (24) sollen in den Überfall auf Thomas S. verwickelt sein, ihnen wird schwerer Raub vorgeworfen. Am 17. März 2025 soll eine Gruppe Männer den Goldschmied in seinem Haus überfallen haben, während seine Frau beim Sport war und dort von einem weiteren Täter überwacht wurde.

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In der Schilderung von Thomas S. fängt der Tag ganz gewöhnlich an. Er trinkt mit seiner Frau morgens einen Kaffee im Bett, sie frühstücken gemeinsam. Dann macht sie sich auf den Weg in die „Muckibude“, wie der 73-Jährige es nennt, und er geht in seine Werkstatt. Er hat Schmuck eines Juweliers, den er noch polieren muss. Abends könnte er ihn zurückbringen. Doch so weit kommt es nicht.

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73-jähriger Goldschmied überfallen: „Ich lag da, wimmernd“

Nach dem Sport ruft seine Frau ihn an. Zwei Reifen des Autos seien plötzlich platt. Sie überlegen sich eine Lösung.

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So gegen 10.15 Uhr klingelt es an der Tür. Davor zwei Männer, erzählt Thomas S. „Er sagte, er würde mir gerne etwas zeigen“, erinnert sich der Goldschmied. Einer der Männer habe ihm ein Handy hingestreckt, während Thomas S. den Blick auf den Bildschirm senkte, sei ihm ins Gesicht geschlagen worden. Seine nächste Erinnerung ist in der Küche. Die Männer haben ihn auf den Bauch gelegt, an Händen und Füßen gefesselt. „Einer hat sich auf meinen unteren Rücken gekniet. Ich lag da, wimmernd“, sagt er.

Immer wieder hätten die Männer ihn nach einem Tresor und Geld gefragt. Thomas S. erinnert sich an den Satz „Wir bringen dich um.“ Dann wurde er geknebelt. Ein Mann habe ihm den Ehering abgezogen. „Ich dachte: Ihr habt doch schon alles. Lasst mir doch wenigstens meinen Ehering“, erzählt er.

„Dann war Ruhe. Es war gespenstisch“, fährt der Goldschmied in seiner Erzählung fort. Er habe sich selbst befreit. „Das ist nicht ganz einfach. Wie so ein Maikäfer, der auf dem Rücken liegt“, sagt er. Festnetztelefon und Handy hätten abwechselnd geklingelt – seine Frau, die sich Sorgen machte. „Ich gehe sonst immer sofort ans Telefon.“ Schließlich habe er sie zurückgerufen und kurz darauf die Polizei kontaktiert. Da waren die Täter mit ihrer Beute allerdings schon lange weg.

Diebe rauben Thomas S. Schmuck und seine berufliche Existenz

In Berlin sollen die Angeklagten das Altgold noch am selben Tag für rund 19.000 Euro verkauft haben, so die Anklage. Der Gesamtschaden beläuft sich wohl auf 250.000 Euro.

Der Vorfall belastet den 73-Jährigen bis heute schwer. „Das war meine Lebensleistung. Meine Altersvorsorge“, sagt er. „Meine berufliche Existenz, so wie ich sie betrieben habe, ist zerstört. Ich habe keine Ressourcen mehr. Ich kann nichts mehr machen.“

„Das mag für manche hier ungewöhnlich klingen“, sagt er, „aber es gibt kreative Menschen, die ihr Leben lang noch kreativ sein möchten. Die Goldschmiederei kann man bis ins hohe Alter gut machen, solange man gut gucken kann.“ Das wäre sein Lebensplan gewesen. „Der findet nicht mehr statt.“ Es könnte sein, dass er und seine Frau das Haus verkaufen müssen, sagt er.

Aktuell befindet sich Thomas S. in therapeutischer Behandlung. „Die Tat hat mich meiner Selbstbestimmung beraubt. Mit der Gewalt, den Todesdrohungen und der Ohnmacht fertigzuwerden“, daran arbeite er bis heute. Früher sei er offen auf Menschen zugegangen, heute sei er reservierter. „Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an diese Geschichte denke.“

Die drei Angeklagten verfolgen seine Ausführungen mit regungslosen Mienen. Der Prozess wird am 14. September fortgesetzt. Dann könnten Einlassungen der Angeklagten folgen.