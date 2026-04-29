„Moin!“, ruft Tawfik A. den Zuschauern vor Saal 378 des Landgerichts zu. Kurz darauf sitzt er im Gerichtssaal – und blickt den Männern ins Gesicht, die ihn fast totgeprügelt haben sollen. Der 20-Jährige trägt einen hellen Pulli und eine Cap, unter der dunkle Locken hervorschauen. In einer Oktobernacht 2025 wurde er an der Mönckebergstraße brutal attackiert. Jetzt ist er Opfer und Hauptzeuge im Prozess wegen versuchten Totschlags.

