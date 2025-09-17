Gewalt auf der Wache? Polizist soll Betrunkenen getreten haben

Harte Vorwürfe gegen einen Beamten des Polizeikommissariats 11 am Steindamm (St. Georg). Am Mittwoch muss sich der Polizist vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten, der Vorwurf: Körperverletzung im Amt.

Laut Anklage soll der 53-Jährige im März 2023 einen stark betrunkenen Mann im Wachraum zunächst mit Wucht auf eine Bank gedrückt haben. Als dieser kurz erwachte und gegen das Knie einer Kollegin trat, soll der Beamte dem Mann einen kräftigen Tritt gegen den Oberschenkel versetzt haben – obwohl der Betrunkene bereits wieder in einen Dämmerzustand gefallen war.

Gegen den Polizisten war ein Strafbefehl über 90 Tagessätze erlassen worden – doch der Beamte akzeptierte ihn nicht. Nun muss das Gericht den Fall klären. (rei)