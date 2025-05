Der Fall erschütterte eine Pflegeeinrichtung und lenkt den Blick auf ein Problem, das es auch in anderen Einrichtungen gibt: Eine Altenpflegerin musste sich vor Gericht verantworten, weil sie eine demente Frau zum Duschen gezwungen haben soll. Der Prozess offenbart, wie groß die Grauzone zwischen notwendiger Hilfe und übergriffigem Handeln ist – und wie dünn die Nerven in der Pflege inzwischen sind. Am Ende des Prozesses stellen sich zwei entscheidende Fragen. „In der Pflege wird viel zu oft geschwiegen“, sagt eine Altenpflegerin, die als Zeugin aussagte.