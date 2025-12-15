Zwei zerstrittene Gastronomen, ein mutmaßlicher Erpresser, der keiner sein will – und 45.000 Euro, um die gestritten wird: Vor dem Landgericht Hamburg wurde am Montag, den 15. Dezember, ein kurioser Fall verhandelt. Im Zentrum steht Patrik D. Er tauchte in einem bekannten italienischen Restaurant im Grindelviertel auf und forderte vom Chef eine Menge Geld. Für die Staatsanwältin ganz klar ein Fall von versuchter räuberischer Erpressung. Patrik D. (41) wurde deshalb bereits verurteilt. Doch seit Montag steht er wieder vor Gericht – und plötzlich erscheint der Fall in einem neuen Licht.





