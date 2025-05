Er wurde geschlagen, gefesselt und schließlich erstickt: Im Mai 2022 starb ein Hamburger Gastronom qualvoll in seiner Borgfelder Wohnung. Die Ermittler machten eine Verdächtige ausfindig, doch der Mordprozess entwickelte sich zum Justiz-Fiasko. Eine junge Mutter saß monatelang in U-Haft – unschuldig. Das Gericht sprach sie frei. Am Dienstag begann am Landgericht Prozess Nummer Zwei, angeklagt sind drei Männer. Dieses Mal muss die Staatsanwaltschaft liefern.