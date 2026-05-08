Für Bernd H. war es nichts Ungewöhnliches, seine Gartenarbeit mithilfe eines Bunsenbrenners zu verrichten, um Unkraut zu vernichten – Routine eigentlich. Bis im Mai 2023 kurz darauf sein Haus in Flammen stand. Doch löste tatsächlich er das Feuer aus? Das wollte nun ein Hamburger Gericht klären.

Drei Jahre ist es nun her, dass sowohl sein Haus als auch das seiner Nachbarin im Bramfeld unbewohnbar wurden. Vor dem Amtsgericht Barmbek musste sich der Rentner den Vorwürfen stellen. Insgesamt soll er einen Schaden von über einer halben Million Euro verursacht haben. Angeklagt wird er wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der stürmische Wind an dem Tag soll zur rasanten Verbreitung des Feuers beigetragen haben, das habe er außer Acht gelassen, so die Anklage.

Der Rentner trug schwere Verletzungen davon